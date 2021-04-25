Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşgalci İsrail ramazan dinlemiyor: 6 Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te dün akşam teravih namazı sonrası Filistinliler'e plastik mermi ve ses bombası ile müdahale etti. Olaylarda 6 Filistinli yaralandı.
Ramazan ayının ilk günlerinden bu yana Filistinliler'e huzur vermeyen İsrail, şiddetin dozunu artıyor.
Dün akşam teravih namazını Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı’nda kılan Filistinliler, İsrail polisinin yine sert müdahalesiyle karşılaştı.
[Fotoğraf: AA]
Plastik mermi ve ses bombası kullanıldı
Atlı birliklerle müdehale eden İsrail polisi, plastik mermi ve ses bombası da kullandı.
[Fotoğraf: AA]
Olaylar sırasında 6 Filistinli yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
AA kameramanı yaralandı
Olayları takip eden Anadolu Ajansı kameramanı Faiz Abu Rmeleh'in de, ayağına taş isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Rmeleh'in tedavisi bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ramazan Ayı İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin aşı fazlalığı var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz