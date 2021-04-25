Ramazan ayının ilk günlerinden bu yana Filistinliler'e huzur vermeyen İsrail, şiddetin dozunu artıyor.

Dün akşam teravih namazını Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı’nda kılan Filistinliler, İsrail polisinin yine sert müdahalesiyle karşılaştı.

[Fotoğraf: AA]

Plastik mermi ve ses bombası kullanıldı

Atlı birliklerle müdehale eden İsrail polisi, plastik mermi ve ses bombası da kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Olaylar sırasında 6 Filistinli yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

AA kameramanı yaralandı

Olayları takip eden Anadolu Ajansı kameramanı Faiz Abu Rmeleh'in de, ayağına taş isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı. Rmeleh'in tedavisi bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldı.

[Fotoğraf: AA]