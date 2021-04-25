Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin aşı fazlalığı var
[Fotoğraf: AA]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, koronavirüs aşılarının dağıtılması için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken ABD'yi de ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla itham etti.
Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Küresel COVID-19 salgınına küresel aşılama programıyla yanıt verilmeliydi." ifadelerini kullandı.
Yaptırımlar nedeniyle İran, İsrail'in art niyeti nedeniyle de Filistinliler başta olmak üzere pek çok ülkenin salgında kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığına dikkati çeken Zarif, "ABD'nin aşı fazlalığı var. Aşı stokçuluğu kitlesel katliamdır." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: İran ABD Koronavirüs Aşısı
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