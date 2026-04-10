AA 10.04.2026 11:13

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın sınır hattındaki beldelerde evleri patlayıcılarla yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınır hattında yer alan beldelerde ev yıkımlarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Hanin beldesi ile Sur'a bağlı Ayta eş-Şaab'da sabah saatlerinden bu yana evleri patlayıcılarla yıktığı belirtildi.

İsrail ordusu daha önce de Nakura, Dibil, Alma eş-Şaab, Beyyada ve Şema beldelerinde evleri patlayıcılarla yıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını söylemişti.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine konuşlanarak işgali sürdüreceğini ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceğini belirtmişti.

