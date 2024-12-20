İşgalci İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkese uymuyor

İsrail ordusunun, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana işlediği ihlallerin sayısı 259'a yükselirken, bu saldırılarda 31 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila'da evleri havaya uçurdu, patlamanın şiddetiyle bölgede sallantılar hissedildi.

Sur kentinin üzerinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) uçtuğu gözlemlendi.

İsrail sınırındaki Alma eş-Şaab çevresini hedef alan İsrail ordusu, Tayr Harfa beldesinde ise evleri bombaladı.

Nakura beldesinde de İsrail ordusuna ait askeri buldozerler evleri yıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.