Mısır Cumhurbaşkanı, Batı Şeria ile Gazze'nin birbirinden ayrılmasını reddettiklerini söyledi

Sisi, başkent Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Gazze ve Lübnan" konulu oturumunda konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni birbirinden ayırma ve Filistin halkını topraklardan göçe zorlamayı hedefleyen her türlü planı reddettiklerini dile getiren Sisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin ise "7 Ekim 2023'ten beri yaşananlar, uluslararası ve insancıl tüm sınırları aşmış durumda." diye konuştu.

Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ölen Filistinlilerin sayısının 45 bini aştığı ve Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 70'inden fazlasının yok edildiğini hatırlatan Sisi, Filistin halkının topraklarına geri dönme hakkının zaman aşımına uğramayacağını ifade etti.

İsrail'in ateşkesi engelleyen tutumunun son bulmasıyla Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan Sisi, Lübnan'la ilgili şunları kaydetti:

"Lübnan'da yeniden imarı sağlayacak mali destek için çabaların artırılması gerekir. Lübnan ordusunun da ülke topraklarının tümünde kontrolü ele alması gerekir."

İsrail'in Suriye egemenliğini açıkça ihlal ettiğini belirten Sisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanı sıra istikrar ve egemenliğini hedef alan İsrail saldırılarını kınadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başarılı olmasını sağlayacak her türlü çabaya desteklerini ifade etti.