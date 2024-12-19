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Dünya
AA 19.12.2024 16:11

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da ikisi çocuk, 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, ikisi çocuk, 14 kişiyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da ikisi çocuk, 14 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun Ramallah, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamaya göre, aralarında eski tutuklular ve 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 815 Filistinli hayatını kaybetti.

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