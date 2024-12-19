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Dünya
AA 19.12.2024 17:30

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirdi

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 3 Filistinli öldü.

Gazze kentine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirirken 8 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda çeşitli noktalara düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda su doldurmak için sıra bekleyen Filistinlilere düzenlenen hava saldırısında ise 8 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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