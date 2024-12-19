Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan yıllık basın toplantısı ve `Doğrudan Hat` şeklindeki birleşik programda gazeteciler ve halkın sorularını cevapladı.

Başkent Moskova'daki `Gostinıy Dvor` isimli merkezde düzenlenen ve yaklaşık 4 saat 30 dakika süren programda Putin, iç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 400 binden fazla sorudan 76’sını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan, İstanbul’da 2022’de varılan anlaşmalar temelinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi.