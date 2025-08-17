Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2025 16:13

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek 19 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Duma ve Burka kasabalarına baskın düzenledi. Baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Beytüllahim kentinin Es-Saf bölgesinde evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutukluların da olduğu belirtildi.

El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde de aynı aileden 6 kişi gözaltına alındı. İsrail güçleri, evinde arama yaptığı Filistinlileri darbetti.

El Halil'in güneyine de giren İsrail askerleri, Sair ve Berac beldelerinde çok sayıda eve baskın yaptı, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinin Ummu Safa beldesinde de Filistinli 2 kardeş İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'de 40 binden fazla bebek yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Çanakkale yangınlarla mücadelesini sürdürüyor: 7 köy boşaltıldı
16:07
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
16:13
Gazze'de 40 binden fazla bebek yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya
15:27
HAVELSAN İHA’ları, gemi ve deniz platformlarına stratejik güç katıyor
15:08
İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak
14:58
ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
FOTO FOKUS
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ