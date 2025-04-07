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Dünya
AA 07.04.2025 18:20

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim kentine bağlı Farun beldesinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Farun beldesi sakinlerinden Filistinli Samir Halil'e ait 100 metrekarelik evi yerle bir etti.

İsrail askerlerinin "ruhsatsız" olduğunu iddia ettiği 10 yıllık evde, 7 kişilik bir ailenin yaşadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu, ocak ayında 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ve 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen onlarca baskın ve yıkım gerçekleştirdi.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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