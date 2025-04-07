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Dünya
AA 07.04.2025 15:44

UNRWA: Gazze'deki sağlık merkezleri defalarca İsrail saldırılarına uğruyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerinin defalarca İsrail bombalarının hedefi olduğunu belirterek bölgede temel tıbbi ve sağlık malzemelerinin tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.

UNRWA: Gazze'deki sağlık merkezleri defalarca İsrail saldırılarına uğruyor

Lazzarini, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki sağlık durumuna dikkati çekti.

Gazze'deki sağlık merkezlerinin defalarca saldırıya uğradığını vurgulayan Lazzarini, "Dünya Sağlık Günü'nde sağlık ve şifayı kutlamamız gerekirken, Gazze Şeridi'nde her ikisinin de kaybedilmesinin yasını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sağlık çalışanlarının İsrail saldırılarında öldürüldüğünü veya yaralandığını kaydeden Lazzarini, bölgede temel tıbbi ve sağlık malzemelerinin de tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.

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