Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2025 13:16

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir gazeteci, bir kadın ve eski tutuklular da olmak üzere en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun Ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamalarının yapıldığı hatırlatıldı.

Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun dün geniş çaplı bir baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İşgal güçleri dün Balata kampına geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek onlarca vatandaşı tutukladı ve saha incelemeleri yaptı, çoğu daha sonra serbest bırakıldı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, Filistinlilerin evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da aktarıldı.

Filistin halkına karşı İsrail ordusunun yürüttüğü gözaltı baskınları ve saha sorgulamalarının "toplu cezalandırma" suçu kapsamına girdiği ve İsrail'in artan Filistin direnişini engellemek için bu yöntemleri kullandığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk 947 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Trump: Kimsenin bilmediği silahlarımız var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Endonezyalılar için Türkiye bir medeniyet
14:27
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
14:30
Geçen yıl 355 cemevinin onarım talebi karşılandı
14:18
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
14:14
BUDO seferlerine hava engeli
14:15
Meteoroloji'den Ankara için kar uyarısı
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ