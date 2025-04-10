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Dünya
AA 10.04.2025 10:59

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Trump'ın izlediği politikalara tepki gösterdi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın izlediği politikalara ve ülkelere getirilen karşılıklı tarifelere tepki gösterdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Trump'ın izlediği politikalara tepki gösterdi

CNN kanalının haberine göre, Sanders, Anderson Cooper moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında seyircilerin sorularını yanıtladı.

Sanders, belirli ülkelere ve ürünlere gümrük tarifesi koymanın mantıklı ve faydalı olduğunu savunarak "Ancak durup dururken keyfi olarak neredeyse dünyadaki her ülkeye, gerekçesini bile düzgünce açıklayamadıkları gümrük tarifeleri getirmek, tamamen ters etki yaratır." ifadesini kullandı.

Trump'ın tarife politikalarının daha yüksek maliyetlere yol açacağını belirten Sanders, bu durumun çalışan kesime "doğrudan zarar vereceğini" vurguladı.

Sanders, Trump'ın üniversitelere verilen fonu kesmesi, aleyhinde karar veren yargıçları görevden alması ve medya kuruluşlarına dava açmasını "gözdağı verme girişimleri" olarak nitelendirdi.

Trump'ın demokrasiye karşı "tehdit" oluşturduğunu ifade eden Sanders, "Hepimiz yeni kralımız Başkan Trump'a boyun mu eğeceğiz? Böyle bir toplum olmak istediğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

Sanders, Elon Musk'a da tepki gösterdi

Zengin ABD'lilerin siyasetteki "aşırı" etkisine karşı çıkmasıyla bilinen Sanders, iş insanı Elon Musk'ı da hedef aldı.

Sanders, "Eğer Musk, bazıları sendikalı olan federal çalışanlara bile buna yapıyorsa yapay zeka veya robotlar sizin işinizi elinizden almaya geldiğinde ne yapacağını düşünüyorsunuz? Sizi gram önemsemiyorlar. Eğer federal çalışanlara bunu yapıyorlarsa özel sektör çalışanlarına neler yapabilirler, onu düşünün." değerlendirmesini yaptı.

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