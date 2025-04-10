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Dünya
AA 10.04.2025 10:25

ABD ve Güney Kore'den ortak askeri tatbikat

ABD ve Güney Kore deniz kuvvetleri, ortak tatbikatı yaptı.

ABD ve Güney Kore'den ortak askeri tatbikat
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 7 Nisan'da ülkenin Changwon kenti kıyısında başlayan tatbikatla deniz kuvvetlerinin kurtarma yeteneklerini geliştirmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, rutin olarak düzenlenen tatbikata, Gwangyang kurtarma gemisinin yanı sıra Deniz Kurtarma Birimi ve ABD Mobil Dalış ve Kurtarma Birimi'nden askerler katıldı.

Tatbikat kapsamında Güney Koreli ve ABD'li askerlerin simüle edilmiş gemi enkazından kayıp personeli aramak için tüplü eğitim de dahil çeşitli tatbikatlar yaptıkları ifade edilen açıklamada, tatbikatta İngiliz ve Avustralyalı birliklerin de gözlemci olarak yer aldığı aktarıldı.

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