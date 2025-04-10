Az Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, Reuters 10.04.2025 10:42

Çin: ABD'ye sonuna kadar yanıt vereceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek." açıklamasını yaptı.

Çin: ABD'ye sonuna kadar yanıt vereceğiz

Bakanlık sözcüsü Lin Jian, yaptığı açıklamada, "Çin'in bir kavgaya ilgi duymadığını" ancak ABD'nin gümrük vergileri tehditlerini sürdürmesi durumunda da korkmayacağını söyledi.

ABD'nin davasının halkın desteğini kazanamayacağını ve başarısızlıkla sonlanacağını belirten Jian, ülkesinin, Çin halkının meşru hak ve çıkarlarının elinden alınmasına seyirci kalmayacağını ifade etti.

Trump'tan yüzde 125 gümrük vergisi getirdiği Çin'e yeni mesajlar
Trump'tan yüzde 125 gümrük vergisi getirdiği Çin'e yeni mesajlar

Trump, Çin'e uygulanacak gümrük tarifelerini yüzde 125'e çıkardı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından bugün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

Trump, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

⁠75'ten fazla ülkenin temsilcisinin ABD'yi arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini kaydeden Trump, ABD'ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit olan yüzde 10 olarak uygulanacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD ABD Ekonomisi ABD-Çin İlişkileri Çin
Sıradaki Haber
Beyaz Saray, "cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirleri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Otomobile çarptı, kaçarken scooterını unuttu
11:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 545 zararlı içeriğe müdahale etti
11:30
"Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi başlıyor
11:26
Hatay'da eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul açıldı
11:40
Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması başladı
11:42
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
Rengarenk giysilerle yaşatılan 500 yıllık gelenek
Rengarenk giysilerle yaşatılan 500 yıllık gelenek
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ