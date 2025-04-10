Çin: ABD'ye sonuna kadar yanıt vereceğiz

Bakanlık sözcüsü Lin Jian, yaptığı açıklamada, "Çin'in bir kavgaya ilgi duymadığını" ancak ABD'nin gümrük vergileri tehditlerini sürdürmesi durumunda da korkmayacağını söyledi.

ABD'nin davasının halkın desteğini kazanamayacağını ve başarısızlıkla sonlanacağını belirten Jian, ülkesinin, Çin halkının meşru hak ve çıkarlarının elinden alınmasına seyirci kalmayacağını ifade etti.

Trump, Çin'e uygulanacak gümrük tarifelerini yüzde 125'e çıkardı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından bugün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

Trump, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

⁠75'ten fazla ülkenin temsilcisinin ABD'yi arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini kaydeden Trump, ABD'ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit olan yüzde 10 olarak uygulanacağını açıklamıştı.