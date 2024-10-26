Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2024 11:24

İşgalci İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık personeli, bazı hasta ve yaralıları alıkoydu

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki tüm erkek sağlık personeli ile bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğu bildirildi.

İşgalci İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık personeli, bazı hasta ve yaralıları alıkoydu
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun hastanedeki tüm erkek sağlık personelinin yanı sıra bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin, kadınları da hastanedeki bir odada aç ve susuz bir şekilde alıkoyduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, hastanede çalışan hastaların ve sağlık personelinin korunması için tüm Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlara ve ilgili taraflara acil müdahalede bulunmaları çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in saldırılarında 2 İran askeri hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası hükümlülerinin mal varlıkları müsadere edildi
11:57
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
11:43
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme rakamlarına odaklandı
11:40
Hamsi 20 ülkede alıcı buldu
11:38
Soykırımcı İsrail ordusunun Cibaliya'da bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü
11:35
İşgalci İsrail'de ana muhalefet lideri İran saldırısının kapsamını "hata" diye eleştirdi
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
FOTO FOKUS
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ