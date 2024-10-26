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Dünya
AA 26.10.2024 10:01

İşgalci İsrail'in kuzeyinde deprem uyarı alarmları "yanlışlıkla" çaldı

İsrail ordusu, kuzeyde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatlarının kontrollü patlatılması nedeniyle "yanlışlıkla çaldığını" duyurdu.

İşgalci İsrail'in kuzeyinde deprem uyarı alarmları "yanlışlıkla" çaldı
[Fotograf: AA]

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, "İsrail'in kuzeyinde duyulan patlama seslerinin Lübnan'da İsrail ordusunun faaliyetlerinden kaynaklandığı, bölgede herhangi bir güvenlik olayının olmadığı" belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının çalmasına ilişkin ordu kaynakları, bölgede çalan saldırı alarmlarıyla "İsrail ordusu faaliyetleri" arasındaki ilişkinin incelendiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail Jeolojik Takip İdaresi, "ordunun Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatları kontrollü biçimde patlatması sonucu meydana gelen güçlü infilak nedeniyle uyarı sisteminin bu patlamayı deprem olarak algıladığı ve uyarı alarmlarının harekete geçtiğini" duyurdu.

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