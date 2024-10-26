İşgalci İsrail'in saldırılarında 2 İran askeri hayatını kaybetti

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda iki askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Askerlerin hangi bölgede hayatını kaybettiği bilgisi verilmezken konuyla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İran medyası, İsrail'in, Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılardan birkaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini, İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını ve askeri tesislerin "isabet almadığını" bildirdi.

Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.

İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu, İran'da bazı askeri tesislere düzenlediklerini saldırının "başarıyla tamamlandığını" açıkladı.

İran, İsrail saldırısına "orantılı karşılık" vereceklerini açıkladı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.