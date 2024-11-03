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Dünya
AA 03.11.2024 16:09

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde Ramallah, Nablus, El-Halil, Selfit ve Tubas'a baskınlar düzenledi.

Baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin evlerde yaptığı geniş çaplı sabotaj ve yıkımın yanı sıra gözaltına aldığı kişilere ve ailelerine yönelik saldırılar ve tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.

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