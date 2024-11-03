ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken 75 milyondan fazla seçmen "erken oy" kullandı

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, bugüne kadar kullanılan erken oy sayısını açıkladı.

Açıklamada, şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla vatandaşın erken oy kullandığı duyuruldu.

Bunlardan 40 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı aktarıldı.

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçiminde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oy kullanmıştı.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.

Trump'a göre seçim günü ABD için "özgürlük günü" olacak

The Hill gazetesinin haberine göre, eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, North Carolina eyaletindeki seçim kampanyasında seçmenlere seslendi.

ABD'nin "işgal altındaki bir ülke" olduğunu ve kendisinin başkan seçilmesi halinde ülkenin "yakında işgal altında olmayacağını" ifade eden Trump, 5 Kasım'ın ABD için "özgürlük günü" olacağını belirtti.

Trump, Virginia eyaletindeki seçim kampanyası konuşmasında da "popüler oylarda" çoğunluğu sağlamanın zor olacağını, çünkü New York, California gibi büyük eyaletlerde Demokrat Partili seçmenlerin ağırlıklı olduğunu dile getirdi.

Kamala Harris'ten sürpriz SNL katılımı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris, ülkenin en çok izlenen söyleşi ve komedi programlarından "Saturday Night Live"a (SNL) sürpriz konuk olarak katıldı.

Kendisini canlandıran oyuncu Maya Rudolph'un aynadaki yansıması olarak programa katılan Harris, skeçte seçimler için ayna karşısında kendisine cesaretlendirme konuşması yaptı.

Ünlü oyuncu Harrison Ford'dan Harris'e destek

Harris'in seçim kampanyasının X sosyal medya hesabında, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisindeki Han Solo karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Harrison Ford'un yer aldığı video paylaşıldı.

Ford, videoda "Diğer adam (Trump), sorgusuz sadakat ve intikam istiyor. Ben Harrison Ford. Bir oyum var ve herkes gibi ben de ilerlemek için bunu kullanacağım. Kamala Harris'e oy vereceğim." diye konuştu.

ABD'de Taylor Swift, Beyonce, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger gibi birçok ünlü isim, Harris'e desteğini açıklamıştı.