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Dünya
AA 24.01.2025 16:23

İşgalci İsrail, geçici ateşkes kapsamında tanınan 60 günün sonunda Lübnan'dan çekilmeyecek

İsrail, Lübnan'ın "27 Kasım'da uygulamaya giren ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği" gerekçesiyle, ordunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını açıkladı.

İşgalci İsrail, geçici ateşkes kapsamında tanınan 60 günün sonunda Lübnan'dan çekilmeyecek

İsrail Başbakanlık Ofisi, ordunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusunun bu ülkeden 60 gün içinde çekilmesinin "öngörüldüğü" ve bu sürecin 60 günden fazla sürmesi ihtimaline karşı bu şekilde anlaşmaya aktarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin Lübnan ordusunun burada konuşlanması ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi şartına bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının Lübnan devleti tarafından tam anlamıyla yürürlüğe konulmadığı iddiasında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun aşamalı geri çekilme sürecinin ABD ile tam koordinasyon halinde yürütüleceği aktarıldı.

İsrail, çekilme için ek süre talebinde bulunmuştu

Tel Aviv yönetiminin ABD'den İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalması ve çekilme takviminin 30 gün uzatılması için ek süre istediği öne sürülmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD'den Lübnan'ın güneyinden çekilme konusunda ek süre talebinde bulunan İsrail hükümeti, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda kalma talimatını bu gece orduya iletmişti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinde herhangi bir gecikmenin ateşkes anlaşmasının "açıkça ihlali" olarak değerlendirileceği kaydedilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

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