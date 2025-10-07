İşgalci İsrail, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir çocuğu yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Cenin'in Arabe beldesine baskın düzenledi, beldenin sokaklarına askeri araçları konuşlandırdı, Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Cenin Devlet Hastanesi sağlık ekibinin, Arabe beldesinde açılan ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuğu tedavi için hastaneye naklettiği bilgisi paylaşıldı.

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre ise İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde ise Nablus kentinin doğusunda yer alan Ruceyb köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskınıyla eşzamanlı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de köyün çevresine baskın düzenledi.

Filistin devlet radyosu "Filistin'in Sesi"nde yer alan haberde ise İsrail ordusunun, Nablus'un doğusunda bir apartman binasına baskın düzenlediği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı İzna beldesinde kendilerine ait tarım arazilerinde çalışan Filistinli çiftçilerden 4'ü İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı.

İsrail askerleri ayrıca bölgede iki traktöre el koydu ve güvenlik gerekçelerini iddia ederek Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

İsrail askerleri ayrıca gece sökülen ağaçların yerine zeytin ağacı dikmeye çalışan Filistinlileri engellemek amacıyla El Halil'in güneyindeki Yatta beldesine bağlı Hırbet Um Hayr köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında Köy Meclisi Başkanı Halil el-Hezalin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail askerlerinin, Filistinlileri arazilerinden zorla çıkardığını; bölgeyi 24 saat süreyle kapalı askerî bölge ilan ettiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.