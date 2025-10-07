Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
Dünya
AA 07.10.2025 17:01

DSÖ: Gazze'de son 2 ayda 10 bin çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konuldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de son 2 ayda 10 bin çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisinin konulduğunu bildirdi.

DSÖ: Gazze'de son 2 ayda 10 bin çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konuldu

Lindmeier, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki kıtlıktan dolayı yarım milyondan fazla kişinin mahsur kaldığını belirten Lindmeier, "Gazze Şeridi'nde 640 bin kişi felaket düzeyinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Sadece son 2 ayda 10 bin çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konuldu ve çoğunun açlıktan ölme riski vardı." dedi.

Lindmeier, Gazze'deki 36 hastaneden 14'ünün kısmen hizmet verdiğini kaydederek, Gazze'nin kuzeyinde hiçbir hastanenin hizmet veremediğini belirtti.

Laerke, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yaklaşık 400 Filistinlinin yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "(Gazze'ye) İnsani yardımın serbestçe ve ihtiyaç duyulan ölçekte ulaşması gerekiyor." dedi.

Gazze'de son iki yılda 8 binden fazla koordineli görev ve hareket talebi yapıldığını hatırlatan Laerke, bunların dörtte birinden fazlasının (İsrail tarafından) reddedildiğini veya engellendiğini belirtti.

"Gazze'nin kuzeyine doğrudan erişim sağlayan tüm erişim yollarının sıklıkla açılması konusunda bilgilendirdik"

AA muhabirinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin müzakereler sürüyor. Trump, şimdiye kadar çok olumlu görüşmelerin yapıldığını söyledi. Geçen hafta BM'nin bu planın bir parçası olmadığını söylemiştiniz. Şu anda son durum nedir, taraflar BM ile iletişime geçti mi? Görüşmelere ve olası anlaşmaya ilişkin neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Laerke, BM'nin, planın taslağının hazırlanmasında yer almadığını hatırlatarak, içinde adı geçtiği için BM'nin de planın bir parçası olduğunu kaydetti.

Laerke, "Her zaman söylediğimiz gibi, son ateşkeste de kendi planımızı gösterdik, bu çoğunlukla lojistik ağırlıklı. Ancak gerçekleşmesi için, özellikle İsrail tarafından, bir dizi durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Gazze'nin kuzeyine doğrudan erişim sağlayan tüm erişim yollarının sıklıkla açılması konusunda bilgilendirdik. Hayat kurtarıcı yardım ve benzeri şeyler olduğu için yasaklanmaması gereken malzemelerin yasaklanması bırakılmalı." dedi.

Pires, Gazze’nin kuzeyinde acilen tahliye edilmesi gereken 24 bebekten 18’inin, saldırıların sürmesi nedeniyle halen bölgeden çıkarılamadığını söyledi.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
