Dünya
AA 05.10.2025 16:52

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilerin arazisini gasbetmek için yeni yerleşim planını onayladı

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Kefer Kadum köyündeki 35 dönümlük Filistin arazisini gasbetmeye yönelik yeni bir yerleşim planını onayladı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisini gasbetmek için yeni yerleşim planını onayladı
[Temsili fotoğraf]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Munif Nezzal,Filistin resmi ajansı WAFA’ya konuştu.

Nezzal, "İşgalci İsrail’in medya aracılığıyla yayımladığı planla Kefer Kadum köyünün kuzeyinde, 10 numaralı parselde yer alan 35,31 dönümlük arazi gasbedilecek." dedi.

Filistinli yetkili, söz konusu planın, köy arazileri üzerine inşa edilmiş olan "Metzpe Yeshai" adlı yasa dışı İsrail yerleşim birimine 58 yeni konut eklemeyi hedeflediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen İsrail yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bu uygulamaların iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdığını vurguluyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria topraklarının yüzde 82’sini İsrail egemenliğine dahil etmeyi planladığını açıklamış, ayrıca "Filistin Devleti'nin kurulmasının engellenmesi gerektiğini" savunmuştu.

