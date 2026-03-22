İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7 kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi darbetti

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinin güneydoğusunda bulunan Taku beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, evlerini basıp, aradığı 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde bulunan Beyt Emr beldesinde ise İsrail askerleri 16 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı, ailesi önünde yaşlı bir Filistinliyi darbetti.

İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyünde de ailesinin evini bastığı ve arama yaptığı Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus ve Selfit kentlerine saldırılar düzenlemiş, saldırılarda 6 Filistinli yaralanmıştı. İsrailliler, Nablus kentinde köy meclisi binası ve 4 aracı ateşe vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.