AA 07.10.2025 23:12

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 2 yılda 152 öğrenci ve eğitimciyi katletti

İşgalci İsrail ordusu, geçen iki yılda Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda Filistinli 152 öğrenci ve eğitim personelini öldürdü.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 2 yılda 152 öğrenci ve eğitimciyi katletti

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da eğitim ve öğretimde alanında yaşanan can kaybı, yaralı ve gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da son iki yılda düzenlediği baskın ve saldırılarda, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 110 öğrenci hayatını kaybetti, 781'i yaralandı, 393'ü ise gözaltına alındı.

Aynı dönemde saldırılarda 5 eğitimci yaşamını yitirdi, 23'ü yaralandı en az 198'i gözaltına alındı.

Saldırılarda 37 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, en az 246 öğrenci yaralandı, 431 öğrenci ve 17 eğitim personeli de gözaltına alındı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da çok sayıda okul ve üniversiteye baskın düzenledi, saldırılar sonucu 2 okul yıkıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

