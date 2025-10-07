Hollanda'da 20 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Ülkede, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ikinci yılı dolayısıyla işgal altındaki topraklarda yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için farklı şehirlerde gösteriler yapıldı.

Merkez niteliğindeki Utrecht’te tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail’in soykırımı durdurması için eylem yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Konuşmalarda soykırımın 2 yıldır devam ettiğine ve uluslararası hukukun işlemediğine vurgu yapıldı.

Ellerinde “Soykırımı durdur”, “Şimdi adalet”, “Özgür Filistin” ve “Gazze’yi öldürmeyi durdur” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", “Soykırımı durdur” ve “Gazze sen sakın ağlama, seni her zaman koruyacağız” sloganları attı.

Göstericiler, oturma eyleminin ardından şehir merkezinde ve Hoog Catharijn AVM’sinin içinde yürüyüş yaptıktan sonra eylemi sonlandırdı.

Utrecht de dahil çeşitli şehirlerdeki 20 tren istasyonunda eş zamanlı oturma eylemleri yapıldı.