İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskın ve gözaltıları sürdürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Beyn Emr kasabasına baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerinde arama yapan askerler eşyalara zarar verdi, 16 yaşındaki 2 çocuğu gözaltına aldı.

İsrail askerleri El Halil'in diğer bölgelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki El-İzze Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.

Ramallah kentinin kuzeybatısındaki El-Mezraa el-Garbiyye beldesine giren askerler, biri 16 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri baskınlar sırasında Eriha'da 1 Filistinliyi, Tulkerim'de de eski tutuklu Mahmud el-Kelibi'yi gözaltına aldı.

Nablus kentinde de Filistinli tutuklulardan Usame et-Tavil'in ailesinin evine İsrail askerlerince baskın düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.