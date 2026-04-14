AA 14.04.2026 09:04

İranlı yetkili, müzakere heyetinin saldırı tehdidi nedeniyle Tahran'a farklı güzergahtan döndüğünü belirtti

İran nükleer müzakere heyetinde danışmanlık görevini yürüten ve İslamabad’a giden müzakere heyetindeki Prof. Dr. Muhammed Marandi, ülkeye dönen heyeti taşıyan uçağın tehditler nedeniyle rotasını değiştirdiğini, Meşhed’e indikten sonra heyet üyelerinin tren ve kara yoluyla Tahran’a geçtiğini ifade etti.

Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalına açıklama yapan Marandi, İran heyetinin muhtemel saldırı istihbaratı alınmasının ardından ülkeye farklı güzergah üzerinden dönüş yaptığını belirtti.

Marandi, İran heyetini taşıyan uçağın tehditler nedeniyle rotasını değiştirdiğini, Meşhed kentine indikten sonra heyet üyelerinin tren ve kara yoluyla Tahran’a geçtiğini kaydetti.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu. 

