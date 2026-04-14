Dünya
Al Jazeera 14.04.2026 08:13

New York'ta İsrail'e silah satışına karşı düzenlenen protestoda yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı

New York'ta İsrail'e silah satışını ve İran'a yönelik savaş ihtimalini protesto eden yaklaşık 100 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Manhattan'da trafiği durduran göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Yahudi Barış Sesleri (Jewish Voice for Peace) grubu tarafından organize edilen eylemde, gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler yer aldı.

Eski ordu analisti ve ihbarcı Chelsea Manning, oyuncu Hari Nef ve New York Şehir Meclisi Üyesi Alexa Aviles'in gözaltına alınan yaklaşık 90 kişilik grup içinde olduğu açıklandı.

Senatörlerin ofisleri hedef alındı

Göstericiler ilk olarak Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senatör Kirsten Gillibrand'ın Manhattan'daki ofis binalarına girmeye çalıştı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ve bölgedeki askeri gerilime destek vermekle suçladıkları senatörlerin ofislerinde oturma eylemi planlayan kalabalık, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

"Bombaları değil, insanları finanse edin"

Binalara girişine izin verilmeyen yüzlerce protestocu, eylemlerini dışarıda sürdürerek trafiği ulaşıma kapattı.

"Bombaları değil, insanları finanse edin" sloganları atan göstericiler, polis müdahalesinin ardından üç ayrı otobüse bindirilerek emniyete götürüldü.

Trabzon'da sahil çamura bulandı
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
