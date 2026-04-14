Dünya
AA 14.04.2026 07:21

İran'da internet kesintisinin ekonomiye zararının günlük en az 30 milyon dolar olduğu iddia edildi

İran Ticaret Odası Bilgi Tabanlı Ekonomi Komisyonu Başkanı Afşin Kolahi, İran'da internetin uluslararası erişime kapalı olmasının ekonomiye zararının 30 ila 40 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.

İran'da internet kesintisinin ekonomiye zararının günlük en az 30 milyon dolar olduğu iddia edildi

İran'dan yayın yapan donya-e-eqtesad haber sitesine göre, Kolahi, İran Ticaret Odası'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "İnternet kesintisinin günlük doğrudan zararı 30 ila 40 milyon dolar, dolaylı zararı yaklaşık 70 ila 80 milyon dolar civarında." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu zararın günde 2 enerji santrali maliyetine denk olduğunu ve bu zararı (savaştan bağımsız) ülkenin kendi kendine verdiğini kaydetti.

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte ilk olarak 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 46 gündür uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

İran: ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı yaklaşık 270 milyar dolar
