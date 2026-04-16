Dünya
AA 16.04.2026 12:09

İranlı komutan: İHA üretimi 12 günlük savaştan sonra 10 katına çıktı

İran Ordusu İcra Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza Şeyh, ülkesinde insansız hava aracı (İHA) üretiminin İsrail'le Haziran 2025'te yaşanan 12 günlük savaştan sonra 10 katına çıktığını belirtti.

İran devlet televizyonuna göre Şeyh, ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İnsansız hava aracı (İHA) üretimi (İsrail'le) on iki günlük savaştan sonra on katına çıktı.” diyen Şeyh, ülkesinin ABD ve İsrail ile yaşanan son savaşta yürüttüğü operasyonlara ilişkin planlamaların, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi tarafından önceden belirlendiğini ve ilgili askeri kuvvetlere iletildiğini kaydetti.

Şeyh, “düşmanlarının” (ABD-İsrail) bir kez daha İran’a saldırması durumunda önceden belirlenen stratejiler doğrultusunda karşılık verileceğini ifade etti.

İran ABD İsrail
SON HABERLER
13:29
Rüzgar ve güneşin elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 33’e çıktı
13:03
MHP, Kütahya İl Teşkilatını feshetti
13:01
CNN: ABD ile Hamas, ateşkesten bu yana ilk kez doğrudan görüşmelerde bulundu
13:22
Okul saldırıları sonrası 95 kişi gözaltına alındı
13:00
4 yıllık restorasyon tamamlandı: Tarihi bina eski ihtişamına kavuştu
12:39
DSÖ, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da sağlık hizmetlerinin 133 kez hedef alındığını kayıtlara geçirdi
