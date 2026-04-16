Tayland’da düzenlenen "dünyanın en büyük su savaşı"nda 191 kişi öldü

Tayland’da her yıl geleneksel yeni yılı kutlamak amacıyla düzenlenen ve "dünyanın en büyük su savaşı" olarak bilinen Songkran festivali, bu yıl yine ağır bir trajediyle sarsıldı. Festivalin ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 191 kişi hayatını kaybetti.

Yıl boyunca günlük ortalama trafik kazası ölümlerinin 38 olduğu ülkede, bayramın başlamasıyla birlikte bu rakamın hızlı bir şekilde yükselmesi dikkati çekiyor.

Milyonlarca insan yola çıkıyor

Ülke genelinde milyonlarca insan, kutlamalar için Bangkok gibi büyük şehirlerden memleketlerine akın ederken, yollar adeta ölüm tuzağına dönüştü. Hükümetin aldığı sıkı güvenlik önlemlerine, artırılan polis denetimlerine ve alkollü araç kullanımına karşı yürütülen kampanyalara rağmen, festivalin ilk gününde 51 kişi yollarda yaşamını yitirdi. Kazaların temel nedenleri arasında aşırı hız yüzde 42 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 27,4 ile alkollü araç kullanımı takip etti. Uzmanlar, kask takmama gibi riskli davranışların ve kural ihlallerinin "yedi tehlikeli gün" olarak adlandırılan bu dönemde ölümleri artırdığını belirtiyor.

Tayland, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre zaten trafik kazalarının en ölümcül olduğu ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer alırken, ruhsal bir arınma ve yeni başlangıçları temsil etmesi gereken bayram, her yıl tekrarlanan bu kanlı döngü nedeniyle trajik bir ironiye dönüşüyor.

Kutlamalar sırasında huzuru bozanlara karşı güvenlik güçleri sert müdahalelerde de bulunuyor; nitekim trafiği engelleyerek çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 7 Fransız turist gözaltına alındı.

Buna rağmen turizm açısından oldukça önemli olan ve 500 bin civarında yabancı turisti ülkeye çeken festival, yaklaşık 900 milyon dolarlık bir ekonomik hareketlilik yaratmaya devam ediyor.