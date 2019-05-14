İran yargı erkine ait Mizan Haber Ajansında yer alan habere göre, İngiltere’nin yurt dışında kültürel faaliyetler yürüten organizasyonu British Council’da çalışan İranlı kadın, “casusluk” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, Mizan Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “British Council’da İran masasından sorumlu kadın, İngiltere istihbaratı ile iş birliği içindeydi” ifadelerini kullandı.

"Suçunu itiraf etti"

İsmaili, casuslukla suçlanan şahsın suçunu "açık bir şekilde itiraf ettiğini” ve kendisine 10 yıl hapis cezası verildiğini söyledi.

İsmaili ayrıca, İranlı kadının kültürel projelerden sorumlu olduğunu ve 1 yıl önce İran İstihbarat Teşkilatı tarafından yaklandığını aktardı.

"İngiltere'ye yaşamak ve okumak için gitmişti"

İsmaili, İranlı kadın hakkında, “İngiltere'de yaşamak ve okumak isteyen bir İranlı öğrenciydi. Daha sonra British Council'da çalışmaya başladı. Farklı isimler kullanarak İran’a seyehat etti, sanatçı ve tiyatrocularla ilişkiler kurdu” dedi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında British Council, İran’da ailesini ziyerete giden bir çalışanının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AFP