Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Batı Cava eyaletinin Bogor bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde pazar günü şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 5 kişinin öldüğünü açıkladı.
Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin kurtarıldığını aktaran Nugroho, bölgedeki halktan, maden ocağında yaklaşık 20 kişinin olduğu bilgisini edindiklerini aktardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.
Batı Cava’nın Pongkor bölgesindeki kaçak altın madeninde 2015 yılında meydana gelen heyelanda da 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA