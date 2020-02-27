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İranlı bir yetkili daha koronavirüse yakalandı
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Koronavirüs, İran genelinde etkisini sürdürüyor.
Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'nin ardından yeni bir vaka haberi de İran Meclisi'nden geldi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, virüse yakalandığını açıkladı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinden yayılan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 804'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 82 bini aşmış durumda.
Etiketler: mücteba zünnur koronavirüs iran'da koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:19
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