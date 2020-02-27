Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkenti Abuja olmak üzere 27 eyalette yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle ocaktan bu yana 689 vaka tespit edildiği ve 118 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Her yıl kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınından 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.