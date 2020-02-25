İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı sosyal medyadan yayımladığı videolu mesajında, "Bütün yurttaşlarım saygılarım ve selamlarımı sunuyorum. Corona virüsü ile enfekte olduğumu size bildirmek istiyorum. Dün ateşim vardı ve gece ön test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim ve o andan itibaren kendimi karantinaya aldım. Birkaç dakika önce testin kesin sonucunun pozitif olduğu konusunda bilgilendirildim. Şimdi Tedavi sürecini gireceğim. Vücudumda hafif bir halsizlik ve ateş vardı ki iyileşeceğini unuyorum. Siz sevgili halkımızın yardımı, Dr. Nemaki'nin önderliğinde tüm sağlık bakanlığı personeli ve hükümetin tüm kurumlarının çabasıyla birkaç hafta içinde bu hastalığı yeneceğimizi söylemek isterim. Etkili tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Virüs zengin, fakir hükümet yetkilisi veya sıradan insan tanımaksızın herkesi etkileyebilir. onu yeneceğimizden emin olabilirsiniz. Size hizmet eden sağlık personeline ve hemşirelere de dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İşimi telefonla takip ediyorum ve belirtiler iyileşince sizlere hizmet etmek için işe geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

İrac Herirçi, geçtiğimiz gün ülkenin herhangi bir şehrinde karantina uygulamasını hayata geçirmek istemediklerini söyleyerek, ”Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir” demişti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede 31 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü aktaran Cihanpur, tespit edilen vaka sayısının 95'e çıktığını belirtti.

50 kişi öldü iddiası

İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürmüştü.

Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, Sağlık Bakanlığını halka yalan söylemekle suçlamıştı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, iddiaları reddetmişti