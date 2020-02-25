Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Avusturya'da da iki kişiye yapılan testler pozitif sonuçlandı.

Ölü sayısı artıyor

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti.

Toplam vaka sayısı ise 80 bini aşmış durumda.