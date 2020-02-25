Haber Giriş:
Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Hırvatistan ve Avusturya'da ilk kez yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandı.
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.
Avusturya'da da iki kişiye yapılan testler pozitif sonuçlandı.
Ölü sayısı artıyor
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti.
Toplam vaka sayısı ise 80 bini aşmış durumda.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:18
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