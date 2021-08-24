İran’da yeni hükümeti kurma çalışmaları başladı. Bakanlıklara önerilen isimler mecliste güvenoyu öncesi konuşma yaparak planlarını anlattı.

Eski İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, yeni hükümette yol ve Şehircilik Bakanı olarak önerildi. Ancak Kasımi kendisinin Yol ve Şehircilik Bakanlığı için önerildiğini unutarak konuşmasını bu çerçevede yaptı.

İranlılardan eleştiri

Kasımi, "10 çalışma planı hazırladım. Petrol Bakanlığında işe başlamanın ilk gününden itibaren bu planları bakanlığın yetkilileri ile paylaşacağım." derken, milletvekilleri bu duruma güldü.

Rüstem Kasımi, uyarılar üzerine durumu düzeltti ve özür diledi.

İranlılar "hangi bakanlığa görevlendirildiğinden haberi yok" diyerek Kasımi’yi eleştirdi.