Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İranlı bakan, hangi bakanlığa önerildiğini karıştırdı
İran'ın eski Petrol Bakanı Rüstem Kasımi ilginç bir olaya imza attı. Yol ve Şehircilik Bakanlığına önerilmesine rağmen Petrol Bakanlığına önerilmiş gibi bir konuşma yaptı. Milletvekilleri bir taraftan gülüştü, bir taraftan Kasımiyi uyardı.
İran’da yeni hükümeti kurma çalışmaları başladı. Bakanlıklara önerilen isimler mecliste güvenoyu öncesi konuşma yaparak planlarını anlattı.
Eski İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, yeni hükümette yol ve Şehircilik Bakanı olarak önerildi. Ancak Kasımi kendisinin Yol ve Şehircilik Bakanlığı için önerildiğini unutarak konuşmasını bu çerçevede yaptı.
İranlılardan eleştiri
Kasımi, "10 çalışma planı hazırladım. Petrol Bakanlığında işe başlamanın ilk gününden itibaren bu planları bakanlığın yetkilileri ile paylaşacağım." derken, milletvekilleri bu duruma güldü.
Rüstem Kasımi, uyarılar üzerine durumu düzeltti ve özür diledi.
İranlılar "hangi bakanlığa görevlendirildiğinden haberi yok" diyerek Kasımi’yi eleştirdi.
Etiketler: İran
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