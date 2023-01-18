Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.55'de, merkez üssü Khoy kenti olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.78 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Aynı bölgede burgün 5,7 büyüklüğünde başka bir deprem de meydana gelmişti.