Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 18:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'ın Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.55'de, merkez üssü Khoy kenti olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.78 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.72 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-01-18
Saat:17:55:52 TSİ
Enlem:38.604 N
Boylam:44.784 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KpGUWPQ4Np@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Aynı bölgede burgün 5,7 büyüklüğünde başka bir deprem de meydana gelmişti.
Etiketler: İran Azerbaycan Deprem
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