Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'ın Türkiye sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve Iğdır'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.08'de, merkez üssü Khoy kenti olan 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.85 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2023
Büyüklük:5.7 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.85 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-01-18
Saat:13:08:11 TSİ
Enlem:38.558 N
Boylam:44.868 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WOoi2YhM54@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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