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Dünya
AA 27.06.2023 11:38

İran'ın güneydoğusunda sınır alayına düzenlenen saldırıda 1 asker öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan'da sınır alayına "silahlı teröristler" tarafından düzenlenen saldırıda bir astsubay hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusunda sınır alayına düzenlenen saldırıda 1 asker öldü

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde sınır noktasından ülkeye girmeye çalışan silahlı teröristler sınır alayına saldırdı.

Saldırı sonrasında çıkan çatışmada sınır muhafızlarından bir astsubay hayatını kaybetti.

Sınır birliğine saldırı düzenleyen söz konusu terörist grup hakkında bilgi verilmedi. Ancak bölge zaman zaman ülkede terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl" adlı örgüt ile güvenlik güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor.

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