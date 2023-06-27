Açılan dava düşürüldü: Wagner elindeki ekipmanı devretmeye hazırlanıyor

RIA haber ajansının yaptığı açıklamada, paralı askerlerin hafta sonu kısa süreli isyanı sona erdirmesinin ardından, Rusya'nın paralı Wagner grubunun ağır askeri teçhizatı savunma bakanlığına teslim etmeye hazırlandığını bildirdi.

Wagner savaşçıları Cumartesi günü Moskova'ya ilerleyerek, Ukrayna'daki savaşın kötü idare edilmesi iddiasıyla Rusya'nın askeri liderliğinin görevden alınmasını talep etti.

Daha sonra isyanlarını aniden sona erdirdiler ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun aracılık ettiği bir anlaşma uyarınca üsse geri döndüler.

Rusya'daki Federal Güvenlik İdaresi, silahla ilgili isyanları düşürürken, Belarus lideri Lukaşenko, isyan sırasında orduya "savaşa hazır ol" emri verdiğini açıkladı.