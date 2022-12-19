İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Güneydoğu Karargahı, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kırsalındaki olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Seravan kırsalında sınır bölgesinde terörist bir grupla Devrim Muhafızları Ordusu güçleri arasında çıkan çatışmada, Teğmen Muhammed Guderzi ve milis güçlerinden (Besic) Rahimbahş Perkey, Hamidrıza Abidi ve Mahmudnik Hahzade hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, silahlı grubun çatışma esnasında sınırı geçerek Pakistan'a kaçtığı kaydedildi.

Sistan-Beluçistan bölgesinde İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.