Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın güneydoğusunda silahlı bir grupla çatışmada 4 asker öldü
İran Devrim Muhafızları, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 4 askerin öldüğünü duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Güneydoğu Karargahı, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kırsalındaki olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Seravan kırsalında sınır bölgesinde terörist bir grupla Devrim Muhafızları Ordusu güçleri arasında çıkan çatışmada, Teğmen Muhammed Guderzi ve milis güçlerinden (Besic) Rahimbahş Perkey, Hamidrıza Abidi ve Mahmudnik Hahzade hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, silahlı grubun çatışma esnasında sınırı geçerek Pakistan'a kaçtığı kaydedildi.
Sistan-Beluçistan bölgesinde İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
Etiketler: İran
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