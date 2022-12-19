Ukrayna’nın başkenti Kiev, haftaya Rus saldırıları ile başladı.

Kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda altyapı hedef alındı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 35 saldırının 30’unun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Geçen hafta sivil altyapıya yönelik en büyük saldırılardan birine hedef olan Kiev'de, su temini ve ısıtma hizmetlerinin sağlanması sorunu büyük ölçüde giderildi, ancak elektrik kesintileri sürüyor.

Savaş, Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrinde yoğunlaşmış durumda.

İngiltere'den 300 milyon dolarlık destek

Ukrayna lideri Zelenskiy, sınırları korumanın değişmez öncelikleri olduğunu söyledi. "Tüm olası savunma senaryolarına hazırlanıyoruz" dedi.

Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlar da devam ediyor. İngiltere, Ukrayna ordusuna 300 milyon dolarlık mühimmat desteği vereceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Yakovlevka yerleşim biriminin Rus birliklerce kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakanlık, ekim ayında Belarus’ta konuşlanan Rus birliklerin, tatbikata başlayacağını da duyurdu.