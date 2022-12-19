Başkent Varşova'da aralıksız kar yağışının sürdüğü son bir haftada apartman yönetimleri de ev sahiplerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin Slovakya sınırında yer alan Tatra Dağları'ndaki kar kalınlığının 13 Aralık'ta 79 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Varşova'da bir site yönetiminin sakinlerine yaptığı duyuruda, "Elektrik fiyatları şu anda megavatsaat başına 2000 zlotiye (426 euro) ulaştı. Bu, mevcut oranlarımızla karşılaştırıldığında yüzde 471'e varan bir artış anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Apartman sakinleriyle paylaşılan uyarıda "yeşil dönüşüm"e dikkat çekildi ve "Fotovoltaik panellere yatırım yaparak ortak alanlar için gelecekteki elektrik faturalarımızı yüzde 50'ye varan oranlarda azaltabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Polonya Jagiellonian Enstitüsü Enerji Analisti Wojciech Jakobik, AA muhabirine, halkın enerji ve doğal gaz konusunda fiyatlar nedeniyle tasarrufa yöneldiğini söyledi.

Tasarrufun şu anda orta düzeyde olduğunu belirten Jakobik, "Hava sıcaklıkları kasım ortasından itibaren düşmeye başladı. Hükümet de elektrik ve doğal gaz fiyatlarını 2022 seviyesinde dondurmak şeklinde bir müdahalede bulundu." dedi.

Jakobik, bu tür önlemlerin sıradan bir vatandaşı daha fazla tasarrufa teşvik etmediğinin altını çizerek, "Enerji tüketimindeki azalma yalnızca az bir miktara ulaşacak. Gaz tüketimindeki düşüşün 2022'de yüzde 17 olacağı tahmin ediliyor. Bunun başlıca nedeni Rusya'nın neden olduğu enerji krizinin ana kurbanı işletmeler." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede enflasyonun yükseldiğine işaret eden Jakobik, "İş maliyetleri de arttı. Tüm tasarruflara rağmen şirketlerin 2023'te işten çıkarmalar yapması ve yatırımlarını sınırlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Jakobik, herkesin yüksek faturalar nedeniyle endişeli olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda tasarrufa teşvik eden özel girişimlerimiz de var ancak hükümet, 2023'te gerçekleşecek parlamento seçimleri nedeniyle zorunlu sınırlamalar getirmekten korkuyor." ifadelerini kullandı.

Rus gazı almayan Polonya alternatiflere yöneldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 Mart'ta duyurduğu yeni "rubleyle ödeme sistemine" göre, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'tan hesap açmalarının ve ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi gerekiyordu.

Avrupa'nın 2021 itibarıyla ana doğal gaz tedarikçisi konumundaki Gazprom, nisan sonunda, ödemelerini rubleyle gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle Polonya'ya ve Bulgaristan'a gaz akışını durdurdu.

Polonya'nın Rus gazına bağımlılık oranı geçen yıl yüzde 40 düzeyindeyken ülke, bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç'ten boru hatları ile iletilen doğal gaza ve başta ABD'den olmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yöneldi.

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı da kasımda başladı.

Söz konusu hatla Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşınacak.

Ülkenin en kuzey batısında, Almanya sınırına yakın Swinoujscie'de bulunan LNG terminali de bu dönemde aktif olarak kullanılıyor.

Gas Infrastucture Europe verilerine göre, Polonya'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı halihazırda yüzde 96,2 olarak hesaplanıyor.

Polonya hükümeti, eylül sonunda gelecek yıl haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmak için sunulan öneriyi onaylamıştı.

Polonya Bakanlar Kurulu, hanelerin elektrik faturalarında üç aşamalı tarife uygulamaya karar vermişti. Buna göre, gelecek yıl için 2 bin, 2 bin 600 ve 3 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimlerinde ayrı tarifeler belirlenmişti.

Hükümet, faturaları dondurma teklifini onaylasa da sene sonunda faturalardaki vergi oranında daha önce uygulanan yüzde 23'lük seviyeye dönülmesi ve bunun da faturalara yansıması bekleniyor.