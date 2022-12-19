Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Basra Körfezi'nde bir tankere el koydu
[Fotograf: Reuters]
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen bir tankere el koyarak 12 kişiyi gözaltına aldı.
İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tankere el koydu.
Tankerdeki 12 kişi gözaltına alındı.
Konunun detaylarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Etiketler: İran
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