İran'ın bazı eyaletlerinde kum fırtınası nedeniyle resmi daireler ve okullar tatil edildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneybatısındaki bazı eyaletlerde kum fırtınası ve hava kirliliği hayatı olumsuz etkiledi.

Havadaki toz taşınımının fazla olması ve oluşan hava kirliliği nedeniyle Loristan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Merkezi ve nükleer elektrik santralinin bulunduğu Buşehr eyaletlerinde resmi daireler, bankalar ve tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil edildi.

Söz konusu eyaletlerde eğitimin çevrim içi sürdürüleceği, acil hizmet birimlerinin ise çalışmalarına devam edeceği duyuruldu.

Öte yandan Irak'ın Basra şehrine ve Basra Körfezine komşu olan Huzistan eyaletinin Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kum fırtınası nedeniyle uçuşlarda aksama olduğu, Ahvaz şehrinde 3 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 uçuşun ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi. Yolculardan uçuş bilgileri için Ahvaz Uluslararası Havalimanı'nın web sitesini takip etmeleri istendi.

İran'ın bir bölümünde kum fırtınası ve hava kirliliği etkili olurken, Tahran dahil 22 eyalette ise gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.