Katil İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: 5 kişi yaşamını yitirdi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan çadırları hedef aldı.
Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu.
Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.