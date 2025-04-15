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Dünya
AA 15.04.2025 10:21

Katil İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: 5 kişi yaşamını yitirdi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: 5 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan çadırları hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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